На Волгоград и область надвигается изнуряющая жара до +33 в тени





В Волгограде и области к середине недели температура воздуха прогреется до +33 градусов в тени. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в эти дни в регионе ожидается минимальное количество осадков.

– Во вторник, 27 мая, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +24...+29 градусов, – рассказали синоптики. – 28 мая ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. Столбик термометра в этот день максимально поднимется до +31 градуса.

В четверг, 29 мая, температура воздуха в Волгограде и области днем составит +25...+30 градусов, местами – до +33.

В Саратовской области синоптики прогнозируют также повышение температуры до +32 градусов – об этом сообщает ИА «СарИнформ».