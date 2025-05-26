В Волгограде приглядели место для нового развлекательного комплекса

В Дзержинском районе Волгограда на проспекте Жукова хотят построить новый двухэтажный развлекательный центр. Как сообщает V102.RU, назначены публичные слушания по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного на проспекте Жукова, 37, для развлечения и объектов дорожного сервиса. В настоящее время земельный участок площадью 644 кв.м., на котором планируется стройка, относится к землям населенных пунктов.





На данный момент на этом месте находится одноэтажный деревянный частный дом, огороженный забором. Объект находится в частной собственности. Подготовлено проектное обоснование для изменения вида условно-разрешенного использования участка.

- В границах земельного участка предлагается к размещению объект капитального строительства – здание развлекательного комплекса. Общая площадь земельного участка с кадастровым номером 34:34:030119:254 предлагаемая для размещения автостоянки – 644,0 м2 . Площадь застройки объекта капитального строительства (здание развлекательного комплекса) – 407,1 м2 , этажность – 2. Короткой северо-восточной стороной, расположенной на красной линии, участок граничит с пр-ктом им. Жукова, длинными сторонами прилегает к другим земельным участкам с расположенными на них жилыми домами, - указано в проекте.





Отмечается, что проект планировочной организации земельного участка выполнен с соблюдением градостроительных, санитарных и противопожарных требований.

Публичные слушания запланированы на 18 июня.

Фото: архив V102.RU / Яндекс.Карты