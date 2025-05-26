



Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения в деятельности ветеринарной службы государственного учреждения. Как сообщили V102.RU в ведомстве, ветеринарным специалистом ГБУ ВО «Даниловская райСББЖ» оформлен производственный сертификат на 20 тонн мёда натурального цветочного, собранного на пасеке, без указания количества пчелосемей.

Исходя из этого нарушения, не представляется возможным подсчитать количество меда, выработанного на ферме. В данном случае количество пчелосемей неизвестно, что может привести к выпуску продукции без прослеживаемости, подчеркнули в ведомстве.

По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, в адрес комитета ветеринарии области направлены соответствующие материалы для принятия мер реагирования в рамках компетенции.

Фото: архив V102.RU