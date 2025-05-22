В Волгограде и Волжском к должникам за свет «на огонек» нагрянули приставы





В Волгограде и в Волжском к злостным неплательщикам за электричество нагрянули сотрудники «Волгоградэнергосбыта» вместе с судебными приставами. Массовые рейды, как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», прошли в вечернее время. Как выяснилось, не случайно – вероятность застать дома должников вечером оказалась значительно выше.

В ресурсоснабжающей компании поделились и результатом прошедших рейдов – охватив все районы Волгограда и город Волжский, специалисты энергосбытовой компании совместно с приставами взыскали более 200 тысяч рублей – от 1,5 тыс. до 23,499 тыс. рублей с должника.

Рейды так же затронули общежития Дзержинского района, расположенные по улицам Шекснинская, им.51-ой Гвардейской дивизии и Республиканской, где проживает большое количество злостных неплательщиков.

Встречая вечером на пороге дома нечаянных гостей, волгоградцы объясняли долги по-разному. Часть должников ссылались на свою хроническую забывчивость. Интересно, что погасить задолженность многие смогли тут же – по QR-коду. В иных случаях приставам чтобы добиться оплаты, пришлось арестовывать мобильный телефон, бытовую технику и другое имущество.

Тем из задолжавших волгоградцев, кого не застали дома, приставы оставили уведомления о вызове в РОСП для производства исполнительных действий.

– Оплата потребленного коммунального ресурса – обязанность всех потребителей, и рано или поздно за него все равно придется заплатить, – напомнил руководитель службы по работе с дебиторской задолженностью ПАО «Волгоградэнергосбыт» Роман Родионов. – Для этого используются все меры, предусмотренные законодательством – от введения ограничения энергоснабжения до ареста движимого и недвижимого имущества, запрета на совершение банковских операций и другие.

Он также напомнил, что в случае тяжёлой жизненной ситуации у жителей Волгограда и Волжского есть возможность заключить с поставщиком энергоресурса соглашение о реструктуризации долга.

Информацию о наличии или отсутствии долга за свет по-прежнему можно уточнить по телефону колл-центра (8442) 96-07-03. Многие волгоградцы следят за состояние своих счетов в личном кабинете потребителя электроэнергии lk.energosale34.ru. Там же можно производить оплату, передавать показания прибора учёта, подавать заявления и дистанционно взаимодействовать с гарантирующим поставщиком по другим поводам.



