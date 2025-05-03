Волгоградцам грозят штрафы за приготовление шашлыка на даче





В Волгоградской области на время особого противопожарного режима за разведение костров и приготовление блюд на мангале может грозить крупный штраф. Как сообщает V102.RU, в этот период вводится целый ряд ограничений.

Так, на природе и дачных участках запрещается разводить костры, жечь сухую траву и мусор. Для приготовления шашлыка на даче необходимо устанавливать мангал на расстоянии не менее 5 метров от построек. Вокруг участка приготовления земля должна быть очищена от веток и листьев в радиусе 2 метров.

Также волгоградцам запрещается разводить костры во дворах домов, на балконах, крышах и террасах.

В случае нарушения противопожарного режима гражданам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей.