Волгоградец отсудил 135 тысяч за покрашенную вместе с мостом «Ладу»

Владелец автомобиля «Лада Приора» отсудил 135 тысяч рублей у подрядчика, который красил конструкции моста через ВДСК и испортил краской машину. Об этом V102.RU сообщили в Дзержинском районном суде.

По материалам дела, это происшествие случилось 25 марта 2023 года в Красноармейском районе Волгограда. Волгоградец, управляя «Ладой Приорой», двигался по мосту через Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина, на котором проводились покрасочные работы.

Генеральный подрядчик АО «Донаэродорстрой», выполняющий работы, распылял краску на конструкции моста. Облако с краской осело на кузов машины. В результате покрытие на кузове стало неровным, матовым с мелкими частицами.

Суд взыскал с подрядчика стоимость восстановительных работ для устранения повреждений автомобиля в сумме 103 400 рублей и еще 32 тысячи - судебных расходов и расходов на судебную экспертизу.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.