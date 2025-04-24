«Улыбку вселенной» увидят волгоградцы 25 апреля

Общество 24.04.2025 08:51
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24.04.2025 08:51
Необычное астрономическое явление смогут наблюдать волгоградцы в ночь на 25 апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском планетарии, около 4 часов утра Луна, Венера и Сатурн соберутся в небольшом по площади районе неба в созвездии Рыб.
Сложившаяся на небосклоне картина будет напоминать смайлик. Поэтому это явление уже назвали «улыбкой Вселенной».
А уже следующей ночью, 26 апреля, ожидается другое любопытное явление. На небе взойдет Арктур, ярчайшая звезда северного полушария неба. Она пройдет верхнюю кульминацию в полночь, то есть будет находиться над точкой юга высоко над горизонтом. Арктур можно узнать по золотистому цвету, он возглавляет созвездие Волопаса.
Кроме того, до сих пор ближайшими ночами можно наблюдать отголоски метеорного потока. Правда, поток Лириды будет уже не таким ярким, как в ночь на 22 апреля, но изредка падающие «звезды» будут видны.
Фото сгенерировано ИИ
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