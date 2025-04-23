Общество

«Ростелеком» представил «Историю нашей Победы» в городе-герое Волгограде

Общество 23.04.2025 14:32 Реклама
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23.04.2025 14:32 Реклама


«Ростелеком» завершил съемки документального фильма «История нашей Победы». Премьера картины, ставшей продолжением социального кинопроекта «Потому что мы — семья», состоялась в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде. Онлайн-трансляция показа прошла на официальной странице «Ростелекома» в VK и телеграм-канале компании, после которой зрители обсудили фильм с психологами, историками и другими экспертами.
Проект «Потому что мы — семья» затрагивает темы, которые никого не оставляют равнодушными. Его герои уже обсуждали сложности в выстраивании отношений с детьми и цифровую отчужденность. В год 80-летия Победы участники кинооткровений расскажут о подвигах своих родственников в годы Великой Отечественной войны.
Самому юному рассказчику — 14 лет, а самому зрелому — 72 года. Герои «Истории нашей Победы» живут в разных городах, у них разные интересы, но их объединяет одно — память о событиях Великой Отечественной войны, которую они трепетно хранят и передают из поколения в поколение.

Как работали связисты в годы войны? Как ведущий игрок «Зенита» возвращал мирную жизнь в блокадный Ленинград? Почему 14 февраля, в День всех влюбленных, жители Ростова-на-Дону не дарят цветы любимым, а несут их к мемориалу павшим воинам? Ответы на эти и другие вопросы дали герои «Истории нашей Победы». 
Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России: 
— Проект «История нашей Победы» выходит в особый для всех нас год — год 80-летия Великой Победы. Эта дата отмечена в государственных календарях, но не только это делает её для нас священной. Она вплетена в личную память миллионов семей нашей страны. Эти истории мы помним и рассказываем друг другу, передавая из поколения в поколение. Именно поэтому проект «Ростелекома» является по-настоящему народным. Он позволяет услышать тех, чьи голоса редко звучат на экранах, но без кого не было бы Победы.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»: 
— Когда до празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне остаются считаные недели, важно ещё раз вспомнить, какую роль эти события сыграли в семье каждого из нас. «История нашей Победы» поможет это сделать. Новый выпуск кинопроекта «Потому что мы — семья»  от «Ростелекома» — это 45-минутный документальный фильм, который объединил восемь городов, десять историй и тринадцать героев, рассказавших о Победе в своей семье».
Социальный проект «Потому что мы — семья» высоко оценили зрители и профессионалы. В 2024 году проект получил международную награду в сфере коммуникаций Eventiada и бизнес-премию «Большая рыба» от издания Sostav, а в марте 2025 года — Национальную премию «Наш вклад».
Первый и второй сезоны кинооткровений доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru бесплатно. Новый выпуск кинооткровений «История нашей Победы» также будет размещен в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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