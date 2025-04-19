В Астрахани раньше времени введут полный запрет на вылов рыбы

Власти соседней с Волгоградской Астраханской области контролируют соблюдение полного запрета на вылов воблы в этом году. Как заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, правоохранители и сотрудники рыбоохраны выявили уже более 700 нарушений и фактов браконьерства. В ходе операции «Путина» изъято свыше 30 тонн рыбы. К уголовной ответственности привлечены 58 лиц.
Под особый контроль взяты цеха по переработке рыбы. Власти уже заявили, что в случае отсутствия документации эти производства будут закрывать и опечатывать до выяснения всех причин. Проверяются также и рынки. Сотрудники полицию фиксируют факты подделки документов на биоресурсы, подмену рыбы одного вида на другой, продажу немаркированной продукции.
Напомним, запрет ловли воблы был установлен в связи с резким сокращением популяции этой рыбы. При этом в Астраханской области готовы пойти на более радикальные меры.
- Мы видим риски, связанные с маловодьем. В конце апреля начнется попуск воды. В случае низкого уровня воды рассмотрим возможность ввести полный запрет на вылов в связи с нерестом раньше, чем с 16 мая, -
заявил губернатор.
Напомним, на последнем заседании в Росводресурсах не смогли установить новый график сбросов на Волгоградском гидроузле из-за необходимости изучить ситуацию. Однако высказывается опасение, что в этом году в Волгоградской области может случиться маловодье.
Фото: Игорь Бабушкин t.me