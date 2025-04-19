В Астрахани раньше времени введут полный запрет на вылов рыбы





Власти соседней с Волгоградской Астраханской области контролируют соблюдение полного запрета на вылов воблы в этом году. Как заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, правоохранители и сотрудники рыбоохраны выявили уже более 700 нарушений и фактов браконьерства. В ходе операции «Путина» изъято свыше 30 тонн рыбы. К уголовной ответственности привлечены 58 лиц. Власти соседней с Волгоградской Астраханской области контролируют соблюдение полного запрета на вылов воблы в этом году. Как заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, правоохранители и сотрудники рыбоохраны выявили уже более 700 нарушений и фактов браконьерства. В ходе операции «Путина» изъято свыше 30 тонн рыбы. К уголовной ответственности привлечены 58 лиц.

Напомним, на последнем заседании в Росводресурсах не смогли установить новый график сбросов на Волгоградском гидроузле из-за необходимости изучить ситуацию. Однако высказывается опасение, что в этом году в Волгоградской области может случиться маловодье.

Напомним, на последнем заседании в Росводресурсах не смогли установить новый график сбросов на Волгоградском гидроузле из-за необходимости изучить ситуацию. Однако высказывается опасение, что в этом году в Волгоградской области может случиться маловодье.

Фото: Игорь Бабушкин t.me



Под особый контроль взяты цеха по переработке рыбы. Власти уже заявили, что в случае отсутствия документации эти производства будут закрывать и опечатывать до выяснения всех причин. Проверяются также и рынки. Сотрудники полицию фиксируют факты подделки документов на биоресурсы, подмену рыбы одного вида на другой, продажу немаркированной продукции.Напомним, запрет ловли воблы был установлен в связи с резким сокращением популяции этой рыбы. При этом в Астраханской области готовы пойти на более радикальные меры.заявил губернатор.