Стипендии волгоградским студентам проиндексировали в 1,04 раза





Стипендии учащимся и студентам волгоградских организаций высшего и профессионального образования проиндексированы в Волгоградской области с 1 января 2025 года. Повышение коснется академических и социальных, а также именных стипендий в вузах и в государственных профессиональных образовательных учреждениях, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона. Стипендии учащимся и студентам волгоградских организаций высшего и профессионального образования проиндексированы в Волгоградской области с 1 января 2025 года. Повышение коснется академических и социальных, а также именных стипендий в вузах и в государственных профессиональных образовательных учреждениях, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона.

В частности, три вида именных стипендий в этом году вырастут до 1400, 1018 и 764 рублей соответственно. Для сравнения: в 2024 году их размер составлял 1346, 979 и 735 рублей. Государственные академические и социальные стипендии в этом году будут проиндексированы в 1,04 раза.Также постановлением повышен базовый бюджетный норматив для формирования стипендий. Например, для студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры вузов он составит в 2025 году 1707 рублей. В прошлом году он был меньше – 1641 рубль.Надо сказать, что в волгоградских вузах и других образовательных учреждениях есть возможности для самостоятельного увеличения стипендий своим студентам. В основном это касается отличников учебы.