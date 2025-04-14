



Губернатор Волгоградской области в ходе оперативного совещания поставил ряд задач в преддверии Пасхальной недели и празднования 80-летнего юбилея Великой Победы, передает V102.RU.

— Подготовка и проведение запланированных мероприятий проходит в плановом порядке во всех муниципальных образованиях области. Наша общая задача - чтобы все намеченные в Волгоградской области мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, прошли на самом высоком организационном уровне и по-настоящему запомнились своей уникальной атмосферой жителям и гостям, которых в этом году мы ожидаем значительно больше, чем обычно в первые майские дни, — заявил Андрей Бочаров.

Также губернатор поручил завершить в сроки подготовку к проведению торжественных, памятных и праздничных мероприятий в соответствии с программой; уделить внимание приведению в порядок мест массового пребывания людей, объектов инфраструктуры, памятных мест, воинских захоронений и подъездных путей к ним, а также накануне Пасхальной недели - кладбищ и прилегающих к ним территорий.

Кроме того, глава региона поручил рассмотреть вопросы о комплексной безопасности жителей и гостей региона во время праздничных мероприятий.