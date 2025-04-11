



В Кировском районе Волгограда снесут ещё один аварийный жилой дом. Как сообщает ИА «Высота 102», власти профинансировали демонтаж трёхэтажного дома по адресу ул. Армавирская, д. 15а.

- В минувшем году трехэтажное здание площадью свыше 1100 кв. метров было расселено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Из МКД было переселено порядка 60 человек. Волгоградцы получили новые квартиры и денежные компенсации, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Отметим, подрядной организации, отобранной к концу апреля по итогу открытого конкурса, предстоит снести трёхэтажное строение в течение двух месяцев. На это из бюджета выделено 11,2 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»