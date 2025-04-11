Для жителей Спартановки в Волгограде организован подвоз воды





На севере Волгограда специалисты «Концессий водоснабжения» организовали подвоз воды. Как сообщает V102.RU, водя предназначена для жильцов двух домов по улице Набережной Волжской флотилии.

- На месте восстановительных работ организован подвоз воды для жильцов. Автомобиль стоит во дворе дома, недалеко от места проведения работ, - сообщили в «Концессиях».

На месте также продолжается подготовка к земляным работам. Технологическое нарушение устраняется бригадами цеха «Север».

Напомним, завершить ремонт на участке водовода планируют до 14:00.

Фото: «Концессии водоснабжения»