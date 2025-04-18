Безлицензионное пользование подземными водами в Октябрьском районе Волгоградской области обернулось крупными штрафами для трех сельских поселений. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, иски были поданы к МБУ «Громославское» Громославского сельского поселения, МБУ «Ильменское» Ильменского сельского поселения и МБУ «Возрождение» Антоновского сельского поселения.

Природоохранное ведомство в ходе административного расследования установило, что эти муниципальные учреждения осуществляют безлицензионную добычу подземных вод. Общая сумма вреда, причиненная недрам, составила 1 074 063 рублей.

- Ущербы предъявлены для добровольной оплаты. Однако в установленный законом срок юридические лица оплату не произвели. Управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд для принудительного взыскания ущербов, - сообщили в ведомстве.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора