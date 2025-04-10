В Камышине скончался чиновник-герой Александр Бауер

Общество 10.04.2025 09:54
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10.04.2025 09:54
Печальная новость пришла сегодня, 10 апреля, из Камышина Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, на 60-м году жизни скончался директор управления ЖКХ города Камышина Александр Яковлевич Бауер.
Александр Яковлевич был награжден медалью МЧС России «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации» и почетным знаком «За заслуги перед городом Камышином».
- Ответственный руководитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия – таким он останется в памяти всех, кто его знал, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте мэрии Камышина.
Александр Бауер ранее был фермером, занимался разведением домашнего скота в селе Усть-Грязнуха Камышинского района. В сентябре 2010 года, когда в Волгоградской области бушевали природные пожары, он пожертвовал своим хозяйством и все силы бросил на спасение домов односельчан. После этого по распоряжению тогда еще министра МЧС Сергея Шойгу селу была целенаправленно выделена пожарная машина КАМаЗ.
Около 11 лет назад Александр Яковлевич возглавил МБУ Камышина «Благоустройство», а последние четыре года трудился руководителем МП «Управление ЖКХ Камышина».
Коллаж V102.RU
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