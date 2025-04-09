Росавиация открыла аэропорт в Волгограде





Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда. Как сообщили V102.RU в ведомстве, в 7-05 ч. воздушная гавань города-героя открылась на прием и вылет самолетов. Ограничения сняты также в аэропортах Владикавказа и Грозного.

В аэропорту Волгограда в 7-05 ч. сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росавиации, также открылись воздушные гавани во Владикавказе и Грозном.

Напомним, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета. Один самолет, совершавший рейс, во Владикавказ; один – в Волгоград; один – совершавший рейс в Грозный.

Во время действия мер по безопасности три самолета ушли на запасные аэродромы: один совершал рейс во Владикавказ, другой - в Волгоград и третий - в Грозный.

Напомним, ограничения в аэропорту Волгограда были введены накануне вечером. На утро 9 апреля задерживались четыре самолета.