Росавиация открыла аэропорт в Волгограде

Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда. Как сообщили V102.RU в ведомстве, в 7-05 ч. воздушная гавань города-героя открылась на прием и вылет самолетов. Ограничения сняты также в аэропортах Владикавказа и Грозного.
В аэропорту
Волгограда в 7-05 ч. сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как
сообщили ИА «Высота 102» в Росавиации, также открылись воздушные гавани во
Владикавказе и Грозном.
Напомним, ограничения
вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
В период действия
ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета. Один самолет,
совершавший рейс, во Владикавказ; один – в Волгоград; один – совершавший рейс в
Грозный.
Во время действия мер по безопасности три самолета ушли на запасные аэродромы: один совершал рейс во Владикавказ, другой - в Волгоград и третий - в Грозный.
Напомним, ограничения в аэропорту Волгограда были введены накануне вечером. На утро 9 апреля задерживались четыре самолета.