Общество

Приставы хитростью заставили волгоградца платить алименты сыну

Общество 08.04.2025 18:45
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08.04.2025 18:45


В Нехаевском районе Волгоградской области судебным приставам пришлось идти на хитрость для взыскания задолженности местного жителя по алиментам. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ведомства, добровольно погашать задолженность гражданин не собирался.

К зданию районного отделения УФССП мужчина приехал на автомобиле Chevrolet Niva, который до этого момента скрывал от судебных приставов. Когда он отправился на прием, сотрудники арестовали транспортное средство. 

Мужчине ничего не оставалось, как погасить задолженность в полном объеме и предоставить справку c места работы для последующего удержания алиментных платежей. Сейчас сын гражданина ежемесячно и в полном объеме получает средства на содержание.

Фото: архив V102.RU

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