В центре Волгограда начался монтаж 65-метровой башни свободного падения

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде начался монтаж башни свободного падения. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ЦПКиО, 65-метровый объект установят рядом с аттракционом «Мельница».

Новый аттракцион будет поднимать посетителей на высоту 50 метров над землей. По достижении максимальной точки конструкция будет спускать отдыхающих вниз с эффектом свободного падения. Максимальная скорость разгона составит более 80 км/ч.

- В настоящее время на территории будущего аттракциона «Башня свободного падения» ведется разгрузка крупных деталей – уже доставлены первые три колонны самой башни. Вес каждой колонны – около 30 тонн, - сообщили в пресс-службе парка.

Напомним, что в ЦПКиО также ведутся работы по установке еще одного аттракциона «Русские горки», включающие 2 «мертвые» петли и крутые виражи.

Фото: пресс-службы ЦПКиО