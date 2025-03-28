Администрация Волгограда показала результаты реконструкции мемориала и сквера у Вечного огня на Аллее Героев с высоты птичьего полёта, передает V102.RU.





В мэрии отметили, что работы по восстановлению братской могилы, расположенной в месте перехода Аллеи Героев в площадь Павших борцов, завершаются. В настоящее время реставраторы обновляют надпись на 26-метровом обелиске «Здесь похоронены героические защитники Красного Царицына, зверски замученные белогвардейскими палачами в 1919 году».

Также на территории сквера и около нее ведется активные работы по озеленению. Агрономы формируют окончательный образ обновленной территории.

Напомним, что подрядчиком благоустройства и реставрации мемориала является компания АО «Приволжтрансстрой», с которой был заключен соответствующий контракт. Все работы должны завершиться в 2025 году перед майскими праздниками - к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Видео: администрация Волгограда / t.me