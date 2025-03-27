Общество

В Волгограде рядом с бывшим «Химпромом» осушили болота ради инвестпроекта

Общество 27.03.2025 07:55
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27.03.2025 07:55


Необычные работы начались на месте болотистой местности между железной дорогой и продольной магистралью на границе Кировского и Красноармейского районов Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в камышовых зарослях, которые традиционно росли здесь десятилетиями, стали осушать болотистую местность, засыпать ее щебенкой и разравнивать площадку. 
Волгоградцы переживают – не нанесет ли вред окружающей среде осушение естественных водоемов?
- Здесь часто приземлялись на отдых перелетные птицы, и почти круглый год обитают утки , - поделились горожане. – Теперь привычная среда нарушена, конечно, никакой живности здесь больше не будет. 

Редакция информагентства обратилась с запросом в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, с какой целью осушают болота в южной части города. 
- Работы на выделенном для благоустройства участке проводит сторонняя компания в рамках реализации инвестпроекта на территории бывшего завода «Химпром». Разработка соответствующей проектно-сметной документации и ее согласование с профильными ведомствами – сфера деятельности самой компании, - ответили в мэрии.   

Напомним, ранее сообщалось, что на площадке бывшего химзавода планировали организовать производство метанола. Также здесь собирались наладить выпуск деталей для техники. 
Фото читателей V102.RU

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