Власти Волжского откроют мусорный лимит на 11,3 млн рублей





В Волжском Волгоградской области власти готовятся вновь дать бой несанкционированным свалкам. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет объявил о поиске подрядной организации, готовой вывести 4,5 тыс. кубометров отходов.

Согласно условиям контракта, оказывать соответствующие услуги отобранной фирме предстоит до 30 июня 2025 года. В течение этого срока мэрия будет направлять заявки, которые специалисты должны исполнить в течение 15 дней, но в объёме, не превышающем установленный лимит.

Отметим, на ликвидацию стихийных мест несанкционированного накопления отходов администрация Волжского выделила 11,3 млн рублей. Подрядная организация будет определена в начале апреля.