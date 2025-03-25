В Волгограде 100-летний юбилей отметила ветеран Лидия Петрова





25 марта в Волгограде чествуют ветерана Сталинградской битвы Петрову Лидию Ивановну. Как сообщает ИА «Высота 102», героическая женщина, помогавшая готовить столицу региона к обороне, сегодня отметила 100-летний юбилей.

Ветеран родилась в Сталинграде 25 марта 1925 года. В 1941 году поступила в фармацевтический техникум, где проучилась полтора года, однако вскоре началась война.

- Во время боевых действий нас вместе с другими жителями послали обустраивать огневые позиции для танков. Мы рыли огромные траншеи, где техника могла бы укрыться. Подготовка шла до последнего. В один из дней к нам неожиданно подбежал мужчина и закричал, что немецкие войска прорвались к городу и стремительно движутся в нашем направлении. Мы побежали в степь, а через какое-то время вернулись в Сарепту, — поделились записями воспоминаний Лидии Ивановны в ветеранской организации Ворошиловского района Волгограда.

Впоследствии вместе с пожилыми родителями женщина прибилась к местной воинской части, где гражданские также помогали военным. Вместе с бойцами она прошла значительную часть сражений, в том числе и под Калачом-на-Дону. Затем началось окружение Сталинграда. В какой-то момент студент-фармацевт устроилась в военную медсанчасть.

Домой в Бекетовку Лидия Петрова вернулась лишь после объединения фронтов и окончательного разгрома немецкой группировки.

После окончания войны сталинградка работала на местном судостроительном предприятии, которому впоследствии посветила 38 лет жизни.

Отметим, сейчас Петрова Лидия Ивановна проживает одна. Помогают по хозяйству пожилой женщине социальные работники, которым она очень благодарна за их труд и заботу.

Фото: ветеранская организация Ворошиловского района Волгограда