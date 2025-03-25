Общество

Волгоградское УФАС помогло пациенту приобрести препарат за 1,6 миллиона рублей

Общество 25.03.2025 10:12
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25.03.2025 10:12


Волгоградское УФАС проверило доводы одной из фармацевтических компаний на закупку лекарственного препарата для конкретного пациента, страдающего редкой болезнью. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по мнению заявителя, заказчик в нарушение Закона № 44-ФЗ указал торговое наименование закупаемого препарата, который не зарегистрирован на территории Российской Федерации. Это обстоятельство, по мнению автора жалобы, необоснованно ограничило количество участников закупки. В то же время заявитель готов был предложить эквивалентный лекарственный препарат, который зарегистрирован на территории Российской Федерации.

Между тем, законодательство Российской Федерации допускает закупку конкретного лекарственного препарата вне зависимости от факта его регистрации на территории Российской Федерации, если данный препарат необходим пациенту по медицинским показаниям по решению врачебной комиссии.

Как оказалось, заседание такой комиссии состоялось и закупка необходимого препарата, который не зарегистрирован на территории России, была одобрена консилиумом врачей. В связи с этим УФАС признало жалобу необоснованной. 

Как стало известно V102.RU, речь шла о препарате от муковивисцидоза - тяжелого заболевания легких. Стоимость такого лекарства составляет 1,6 миллиона рублей. С жалобой в антимонопольный орган на действия ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения» обратилась московская компания ООО «Мирра Дом». Однако нарушений контрактной системы УФАС не выявило. 

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