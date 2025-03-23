В Волгоградской области похоронят Александра Димитрова, участника СВО из Новоаннинского района. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом проинформировала администрация района.
Александр Димитров родился 15 июля 1977 года в Новоаннинском, после школы отучился в ПУ-53, в армии служил с 1995 по 1997 годы.
В январе 2024 года житель Волгоградской области подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, ушёл на СВО и служил в миномётном взводе в звании ефрейтора с позывным «Санера».
17 февраля 2024 года его официально признали погибшим. Посмертно Александр представлен к ордену Мужества.
– Светлая память о защитнике Родины, с честью выполнившим свой воинский и гражданский долг, навсегда останется в наших сердцах, - написано в некрологе.
Похороны Александра Димитрова пройдут 25 марта.
Фото: Новоанниский сегодня /t.me