Общество

Представленного к ордену героя СВО Александра Димитрова похоронят под Волгоградом

Общество 23.03.2025 08:22
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23.03.2025 08:22


В Волгоградской области похоронят Александра Димитрова, участника СВО из Новоаннинского района. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом проинформировала администрация района.

Александр Димитров родился 15 июля 1977 года в Новоаннинском, после школы отучился в ПУ-53, в армии служил с 1995 по 1997 годы.

В январе 2024 года житель Волгоградской области подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, ушёл на СВО и служил в миномётном взводе в звании ефрейтора с позывным «Санера».

17 февраля 2024 года его официально признали погибшим. Посмертно Александр представлен к ордену Мужества.

– Светлая память о защитнике Родины, с честью выполнившим свой воинский и гражданский долг, навсегда останется в наших сердцах, - написано в некрологе.

Похороны Александра Димитрова пройдут 25 марта.

Фото: Новоанниский сегодня /t.me

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