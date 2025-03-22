



Комик из Волгограда Андрей Бебуришвили потерял 5 миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этой истории он рассказал в одном из выпусков юмористической программы «Comedy Club».

Стендапер признался, что его развели в феврале этого года по традиционной схеме, выдав себя за сотрудников правоохранительных органов, которые хотели разоблачить банковских работников. При этом комик до сих пор не может понять, как он поверил в этот развод.

– Произнося это вслух, я до сих пор не могу поверить, что такое случилось. Это просто кошмар! Это мрак! — заявил Бебуришвили в выступлении. Свой монолог он также назвал самым дорогим за всю историю российского юмора.

Кроме того, Андрей призвал своих зрителей быть более бдительными.

– У этих людей нет ни чести, ни морали. Умоляю вас – поговорите с вашими бабушками и дедушками, узнайте, кто им звонит. Если мы будем сплочённее, то победим эту напасть, - считает волгоградский комик.

Поняв, что деньги ушли, Андрей Бебуришвили не отчаялся. И постарался с юмором посмотреть на эту ситуацию. В своем телеграм-канале Андрей опубликовал прощальный разговор с мошенниками из своей машины. Как он утверждает, он общался с ними после того, как побывал в полиции, где написал на них заявление.





Андрей: Хотел сказать спасибо большое за проделанную работу. Вы большой молодец.

Мошенник: Пока что не за что. Мы с вами пока не закончили.

Андрей: Не закончили? Да я вам можно сказать часы новые купил Audemars Piguet (известная щвейцарская марка).

Мошенник: Мы ничего не покупали.

Андрей: Разделите на всех? А какой штат у вас? Уже понятно все. Не будем юлить.

Мошенник: Большой штат. Свыше 50.

Андрей: Ну молодцы.

Мошенник: С вами было приятно работать. Приятнее, чем с другими клиентами.

Андрей: Хорошего вам дня. И здоровья.

Мошенник: И вам всего наилучшего. Приятно было пообщаться.

Андрей: Надеюсь, больше не созвонимся. Спасибо.

Мошенник: Это время покажет.

Андрей: Надеюсь, давайте.