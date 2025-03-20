Общество

Волгоградца уличили в фиктивном сожительстве с семью мигрантами

Общество 20.03.2025 13:27
0
20.03.2025 13:27


В Волгограде полицейские продолжают отслеживать случаи массовой прописки мигрантов в жилых помещениях. Как сообщает ИА «Высота 102», благодаря мониторингу правоохранителям удалось выявить в Центральном районе очередную «резиновую» квартиру, которую владелец использовал для фиктивной постановки на учёт иностранных специалистов.

- 55-летний местный житель зарегистрировал в своем домовладении семерых граждан Республики Азербайджан и пятерых граждан Республики Узбекистан. Фактически указанные лица там никогда не проживали, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.03.2025 15:15
Общество 20.03.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 14:27
Общество 20.03.2025 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.03.2025 14:05 Реклама
Общество 20.03.2025 14:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.03.2025 13:03
Общество 20.03.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 12:35
Общество 20.03.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 12:30
Общество 20.03.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:37
Общество 20.03.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:22
Общество 20.03.2025 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:18
Общество 20.03.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:03
Общество 20.03.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:01
Общество 20.03.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 10:39
Общество 20.03.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 10:27 Реклама
Общество 20.03.2025 10:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.03.2025 09:33
Общество 20.03.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 09:27
Общество 20.03.2025 09:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:15
В районе Волгоградской области простятся с бойцом СВО Алиханом ОсмановымСмотреть фотографии
15:14
Побившая бадиком и покусавшая участкового волгоградка выслушала приговор судаСмотреть фотографии
15:02
«Особый контроль». Интервью замруководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Марка Зотова ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:27
Молодой, активный, целеустремленный: история молодого заводчанина из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Форум «Образование 2025» открыл новые горизонты для молодых специалистовСмотреть фотографии
13:27
Волгоградца уличили в фиктивном сожительстве с семью мигрантамиСмотреть фотографии
13:05
МЧС отжигает: на юге Волгограда вдоль дороги полыхает камышСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Россельхознадзор выявил молочку–фальсификат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области введён оранжевый уровень опасности из-за гололёдаСмотреть фотографии
12:30
Проторенной дорогой? В Волгограде начнут автоматически штрафовать за парковку на газонеСмотреть фотографии
12:10
Поворот на доход: эксперт рассказал, как зафиксировать высокие процентные ставкиСмотреть фотографии
11:56
В Сети появилось видео «взбесившейся» маршрутки в КамышинеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Участникам СВО в Волгограде напомнили о шансе стать управленцамиСмотреть фотографии
11:22
У волгоградца изъяли «Ниву» за 153 неоплаченных штрафа ГИБДДСмотреть фотографии
11:18
Пожароопасный сезон стартовал 20 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
«Лучше просто убить?»: волгоградцы пожаловались Генпрокурору на отсутствие земли для приюта собакСмотреть фотографии
11:01
В Михайловке нашли пропавшего четыре месяца назад 27-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:39
Астрономическая весна наступит в полдень 20 марта в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:27
Молодежь ЕвроХим-ВолгаКалия провела «Урок мужества» для школьниковСмотреть фотографии
10:12
15-летний подросток в Ленинске снял последние минуты жизни на видеоСмотреть фотографии
09:46
Коммунальщики извлекли «нечто» из коллектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде ищут упавшего с моста в Волгу мужчинуСмотреть фотографии
09:33
Молодым волгоградцам усложнят возможность уклониться от призываСмотреть фотографии
09:27
Главы силовых ведомств в Волгограде вручили ветеранам органов госбезопасности юбилейные медалиСмотреть фотографии
08:59
Поезд №367 прибудет в Волгоград с 7-часовой задержкойСмотреть фотографии
08:27
Картофель в волгоградских магазинах рекордно подорожалСмотреть фотографии
07:59
Волгоградская облдума закупает 300 часов за 1,1 миллионаСмотреть фотографии
06:32
АИ-92 и АИ-95 подорожали в Волгоградской области на 1 копейкуСмотреть фотографии
21:54
Волгоградцы встретят астрономическую весну 20 мартаСмотреть фотографии
21:35
Программу «Реабилитация через спорт» запускают для участников СВОСмотреть фотографии
 