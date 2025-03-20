Волгоградца уличили в фиктивном сожительстве с семью мигрантами





В Волгограде полицейские продолжают отслеживать случаи массовой прописки мигрантов в жилых помещениях. Как сообщает ИА «Высота 102», благодаря мониторингу правоохранителям удалось выявить в Центральном районе очередную «резиновую» квартиру, которую владелец использовал для фиктивной постановки на учёт иностранных специалистов.

- 55-летний местный житель зарегистрировал в своем домовладении семерых граждан Республики Азербайджан и пятерых граждан Республики Узбекистан. Фактически указанные лица там никогда не проживали, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.