Астрономическая весна наступит в полдень 20 марта в Волгограде

Сегодня, 20 марта, в 12 часов 01 минуту по московскому времени наступит весеннее равноденствие - уникальное астрономическое событие, когда день и ночь равны по продолжительности, передает V102.RU со ссылкой на московский планетарий.

По словам специалистов, это явление ознаменует начало астрономической весны, которая наступит в северном полушарии.

Примечательно, что в дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом.