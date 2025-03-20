Общество

Астрономическая весна наступит в полдень 20 марта в Волгограде

Общество 20.03.2025 10:39
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20.03.2025 10:39


Сегодня, 20 марта, в 12 часов 01 минуту по московскому времени наступит весеннее равноденствие - уникальное астрономическое событие, когда день и ночь равны по продолжительности, передает V102.RU со ссылкой на московский планетарий.

По словам специалистов, это явление ознаменует начало астрономической весны, которая наступит в северном полушарии. 

Примечательно, что в дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. 

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