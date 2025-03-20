Молодым волгоградцам усложнят возможность уклониться от призыва

Общество 20.03.2025 09:33
0
20.03.2025 09:33
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, продлевающий на год решение военкомата о признании гражданина годным к военной службе. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету».
В весенний призыв-2025 будущих военнослужащих-срочников ждет сразу несколько важных нововведений: в частности, расширится список профессий для прохождения альтернативной службы, будут шире использоваться электронные повестки и заработает единый реестр призывников, хотя и в тестовом режиме. Кроме того, военкоматы получат право отправлять в армию граждан, признанных годными, но не ушедшими служить из-за нехватки мест в воинских частях, автоматически в течение года после принятия соответствующего решения.
Последнее нововведение связывают с желанием упростить жизнь призывникам, военкоматам и снизить нагрузку на бюджет и систему здравоохранения. Так, не все из призванных осенью или весной молодых людей сразу попадают на службу. Кто-то подает в суд на военкоматы, обжалуя решение призывной комиссии, в том числе в целях уклонения от призыва, кто-то не уходит служить по другим причинам. Однако в следующий призыв молодым людям приходится снова проходить медкомиссию, что увеличивает нагрузки на военкоматы.
Чтобы эти неудобства устранить, парламентарии предложили внести поправки в Закон «О воинской обязанности и военной службе», которые устанавливают срок действия решения о призыве гражданина в армию длительностью в год. То есть, если весной военкомат признал человека годным, но не отправил служить из-за того, что воинские части уже укомплектовали призывниками, весной юноша отправится в армию «автоматически».
Фото V102.RU (архив)
Участникам СВО в Волгограде напомнили о шансе стать управленцами20.03.2025 11:37
Общество 20.03.2025 11:37
У волгоградца изъяли «Ниву» за 153 неоплаченных штрафа ГИБДД20.03.2025 11:22
Общество 20.03.2025 11:22
Пожароопасный сезон стартовал 20 марта в Волгоградской области20.03.2025 11:18
Общество 20.03.2025 11:18
«Лучше просто убить?»: волгоградцы пожаловались Генпрокурору на отсутствие земли для приюта собак20.03.2025 11:03
Общество 20.03.2025 11:03
В Михайловке нашли пропавшего четыре месяца назад 27-летнего мужчину20.03.2025 11:01
Общество 20.03.2025 11:01
Астрономическая весна наступит в полдень 20 марта в Волгограде20.03.2025 10:39
Общество 20.03.2025 10:39
Молодежь ЕвроХим-ВолгаКалия провела «Урок мужества» для школьников20.03.2025 10:27 Реклама
Общество 20.03.2025 10:27 Реклама
Главы силовых ведомств в Волгограде вручили ветеранам органов госбезопасности юбилейные медали20.03.2025 09:27
Общество 20.03.2025 09:27
Поезд №367 прибудет в Волгоград с 7-часовой задержкой20.03.2025 08:59
Общество 20.03.2025 08:59
Волгоградская облдума закупает 300 часов за 1,1 миллиона20.03.2025 07:59
Общество 20.03.2025 07:59
Волгоградцы встретят астрономическую весну 20 марта19.03.2025 21:54
Общество 19.03.2025 21:54
Сотни пузыреплодников украсят ул. Рокоссовского в Волгограде к приезду гостей19.03.2025 21:07
Общество 19.03.2025 21:07
У жительницы Волжского арестовали «Ниву» за долг в 97 миллионов рублей19.03.2025 20:41
Общество 19.03.2025 20:41
«Один погиб, вторая покалечилась»: жители Ерзовки требуют огородить смертельно опасный подвал19.03.2025 16:59
Общество 19.03.2025 16:59
Названа дата прощания в Волгограде с Ефимом Шустерманом19.03.2025 16:15
Общество 19.03.2025 16:15