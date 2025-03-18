



18 марта в Волгоградской области состоятся мероприятия, приуроченные к 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, к этой дате в муниципалитетах приурочены множество мероприятий.

В Ворошиловском районе Волгограда на площадке «Центра поддержки молодежных инициатив» открылась фотовыставка, подготовленная при поддержке Российского географического общества. «Волонтеры Победы» и «Движение Первых» принимают участие в тематических акциях. Кроме того, в образовательных учреждениях области проводятся классные часы, посвящённые Крымской весне.

Региональное крыло «Поискового движения России» организует акцию «Я люблю Крым», в рамках которой участники записывают ролики и публикуют в социальных сетях под хештегом #ЯлюблюКрым.

С 25 марта по 5 апреля в волгоградском музее «Россия – моя история» откроется мультимедийная выставка «Признание в любви Крыму».

Напомним, 18 марта 2014 года Крымский полуостров вошёл в состав России. В этих событиях принял активное участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавлявший на тот момент исполком ОНФ.