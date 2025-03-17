Общество

Заступившегося за женщину 13-летнего волжанина наградил Игорь Воронин

Общество 17.03.2025 14:03
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17.03.2025 14:03





Глава Волжского Волгоградской области Игорь Воронин вручил благодарность школьнику, который не прошел мимо и заступился за  женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, Иван проявил неравнодушие и активную гражданскую позицию, став свидетелем уличного конфликта, который затеяли двое не совсем трезвых мужчин. 
Инцидент попал на видео очевидцев. Один из мужчин пытался «разобраться» с женщиной, однако Иван, увидев это, потребовал от взрослого мужчины ее отпустить. Тогда внимание дебошира переключилось на подростка. Хулиган толкнул его и мальчик упал. Тут уже остановить драчуна попытался пожилой мужчина. 
Между тем, некоторых волжан возмутило, что женщина, которую пытался отбить от хулигана подросток, даже не поблагодарила мальчика. 
Зачинщиков драки ищет полиция, а волжане, узнавшие об этой истории, выступили с предложением отметить поступок школьника. 
Фото администрации Волжского t.me, vlg Волгоград t.me/vlgchp

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