Общество

В Волгограде подвели первые итоги акции «Электронная квитанция: подпишись и выигрывай»

Общество 17.03.2025 13:47 Реклама
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17.03.2025 13:47 Реклама


Расчетный центр ИВЦ ЖКХ подвел первые итоги акции «Электронная квитанция: подпишись и выигрывай», которая стартовала 1 февраля.
Первые 10 победителей уже определены с помощью генератора случайных чисел, который обеспечил честность и прозрачность процесса.

Проверить, может именно ваш лицевой номер стал счастливым можно на официальном сайте расчетного центра.
Напомним, что по условиям акции необходимо подписаться на получение электронной квитанции. Каждый месяц до 30 апреля, среди новых подписчиков будет разыграно 10 призов по 1000 рублей. Выигранная сумма будет зачислена на лицевой счет абонента, который можно использовать для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Важно отметить, что получить приз в денежном эквиваленте нельзя.
Подписаться на получение электронной квитанции клиентам предлагают одним из наиболее удобных способов: 
• в Личном кабинете на сайте www.ivc34.ru или в мобильном приложении: достаточно просто поставить галочку в строке «Даю согласие на получение квитанций по электронной почте*»;
• в клиентских центрах обслуживания абонентов;
• путем направления соответствующего заявления в адрес АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» на электронный почтовый ящик orn@ivc34.ru.
С информацией об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.ivc34.ru.
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneRHUX3tEfm

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