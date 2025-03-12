Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредиты





Мошенники начали пользоваться самозапретом на кредиты для обмана граждан через Госуслуги. Как сообщили «Известиям» в Ассоциации развития финграмотности, злоумышленники при звонке жертве представляются сотрудниками сервиса и просят перейти по фишинговой ссылке, передает V102.RU.

- После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий «Госуслуги», вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам, - рассказали изданию в организации.

Получив доступ к аккаунту, аферисты могут авторизоваться в приложении банка и управлять счетами. Также ссылка может содержать и вредоносный вирус для смартфона или вашего компьютера. Программа способна читать СМС, в том числе коды для входа в сервис или интернет-банк.