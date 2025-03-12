На волгоградском предприятии обнаружили 261 кг странной форели





Нарушение при оформлении электронных ветеринарных документов на продукцию животного происхождения выявил волгоградский Россельхознадзор. Как сообщили V102.RU в ведомстве, зарегистрированное на территории региона предприятие изготовило из 261 килограмма лосося мороженого такое же количество брюшек соленой форели, что фактически невозможно.

Внесение недостоверных сведений о продукции является нарушением порядка оформления сопроводительных документов и не обеспечивает прослеживаемость продукции, заключили в Россельхознадзоре.

Предприятие уже получило предостережение о недопустимости подобных действий, а недостоверные документы на невиданную рыбную продукцию аннулированы.