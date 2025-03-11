Общество 11.03.2025 09:39 Реклама
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11.03.2025 09:39 Реклама
ЕвроХим-ВолгаКалий совершенствует подходы к контролю здоровья персонала. С 2019 года предприятие активно использует электронные системы медицинских осмотров (ЭСМО). На сегодняшний день на производственных площадках установлено порядка 20 таких систем, что позволяет значительно улучшить мониторинг состояния здоровья сотрудников. В день с помощью ЭСМО обследование проходят порядка 1100 сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия и подрядных организаций.
В 2025 году на Гремячинский горно-обогатительный комбинат поступило семь дополнительных программно-аппаратных комплексов ЭСМО. Эти устройства работают на базе новейшего программного обеспечения, соответствующего самым актуальным требованиям законодательства и стандартам рынка. Благодаря новым терминалам время ожидания сотрудников в очереди на медицинское обследование значительно сократилось, особенно в часы пиковой нагрузки.
Новая версия оборудования оснащена современными цифровыми алкотестерами. Важной особенностью новых терминалов стала камера последнего поколения, которая обеспечивает высококачественную запись процесса медицинского осмотра. Это гарантирует прозрачность процедур и позволяет детально отслеживать состояние здоровья сотрудников. Кроме того, оборудование оснащено безвентиляционными блоками управления, что не только увеличивает их надежность и долговечность, снижая расходы на обслуживание, но и требует поверки всего лишь один раз в год, что существенно облегчает процесс контроля.
На комплексе ЭСМО сотрудник проходит медицинские обследования всего за одну минуту. Система автоматически сравнивает результаты измерений с установленными нормами и формирует отчеты по различным параметрам, включая показатели здоровья, эффективность работы системы и данные об отстранённых сотрудниках. Все эти функции помогают вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем и оперативно принимать соответствующие меры.
ЕвроХим-ВолгаКалий создает безопасные и комфортные условия труда, используя самые современные технологии для заботы о здоровье сотрудников. В будущем предприятие планирует усовершенствовать автоматизированное рабочее место ламповщика, интегрировав его в контур ЭСМО, что позволит еще больше повысить безопасность и оптимизировать производственные процессы.
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneRHUHxmtTM
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