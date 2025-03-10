Волгоградке отказали в пособии на ребенка из-за дохода мобилизованного мужа

Прокуратура вступилась за жительницу Волгоградской области, которой незаконно отказали в начислении пособия на ребенка из-за дохода ее супруга - мобилизованного участника СВО, передает V102.RU. Как сообщили в прокуратуре региона, женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой на действия работников регионального отделения Соцфонда.

- Женщине было отказано в назначении ежемесячного пособия на детей по причине превышения размера среднедушевого дохода семьи. При этом в расчет были включены доходы, полученные ее супругом, проходящим военную службу в зоне СВО, - рассказали в прокуратуре.

При этом сотрудники Соцфонда проигнорировали действующее законодательство, согласно которому запрещено учитывать при расчете среднедушевого дохода семьи средства, полученные военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации.

В адрес руководителя ОСФР по Волгоградской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого семье участника СВО начислено пособие с момента первичного обращения. Сумма перерасчета составила около 60 тысяч рублей.