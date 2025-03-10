В Волгоградской области произвели 250 кг молочки из неизвестного сырья

Общество 10.03.2025 09:41
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10.03.2025 09:41
Очередное нарушение в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» выявили специалисты Россельхознадзора в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на межрегиональное ведомство, житель Николаевского района оформил производственные сертификаты на 150 кг творога и 100 кг сметаны без указания сырья, из которого изготовлена продукция. Это могло привести к выпуску в оборот некачественного товара.
По факту выявленного нарушения управлением Россельхознадзора физическому лицу было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производственные сертификаты на творог и сметану сомнительного происхождения аннулированы.
Фото V102.RU (архив)
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