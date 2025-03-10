Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»

Общество 10.03.2025 11:41 Реклама
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10.03.2025 11:41 Реклама
Торговый центр «Ворошиловский» подвел итоги традиционной акции «Подарки любимым», которая проходила с 10 февраля 2025 до 09 марта 2025 года. Розыгрыш призов состоялся в 15 часов 9 марта в прямом эфире на онлайн платформе «ВК видео». Как рассказали V102.RU организаторы, победителями стали 53 волгоградца. Сертификат на шопинг выиграли 33 участника, а еще 20 получили ценные подарки от партнеров проекта. Общий денежный призовой фонд составил 150000 рублей. Всего в акции приняли участие 2299 человек.
Напомним, участником акции мог стал любой посетитель ТЦ, кто совершил покупку не менее 5000 рублей в одном чеке в любом отделе/магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 10 февраля 2025г.до 14 часов 09 марта 2025г. Каждая заполненная анкета при предъявлении чека автоматически приобретала статус участника розыгрыша главных призов.
Победители акции
Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 2000 рублей выиграли 10 участников с номерами:134, 1948, 1164, 851, 1465, 2016, 1923, 242, 1300, 412
Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3500 рублей – 20 участников с номерами: 351, 2196, 2187, 1762, 1910, 2138, 207, 506, 1044, 817, 276, 1226, 1907, 15, 1241, 1294, 1836, 1626, 2158, 1203
Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 10000 рублей – 1 участник с номером: 1811
Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 20000 рублей – 1 участник с номером: 257
Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 30000 рублей – 1 участник с номером: 871
Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:
Ipixel, Ardia Star – 2259, 453
Ipixel, Unowoman – 391, 1080
Ipixel, Unowoman, ArdiaStar – 1565
Бриллиантовый дом Каратов, ArdiaStar, Twinchik – 256
Бриллиантовый дом Каратов, Unowoman, Twinchik – 1099
Magdalina, Ardia Star, Unowoman, Twinchik, детская комната Джунгли – 287, 654, 1058
Золотой Союз, Magdalina – 2087, 83
Золотой Союз, детская комната Джунгли – 1992, 1280
Золотой Союз, ArdiaStar – 1954
Draga, ArdiaStar – 1573, 2160
Draga, Unowoman – 681, 2294, 999
– В течение 3-х дней мы свяжемся с победителями по телефону и/или электронной почте, которые были указаны в анкетах выигрышного номера,– уточняют организаторы.
По правилам проведения акции, получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала акции возможно, если соблюдены следующие условия:
– ФИО победителя финала акции, чей номер купона оказался выигрышным, внесены в официальную таблицу результатов проведения розыгрышей;
– участник предъявляет выигрышный купон, чек от соответствующей покупки, а также свой паспорт гражданина РФ, ФИО в котором совпадает с ФИО, указанными в анкете и выигрышном купоне.
Получить выигрыши и призы финала акции можно не позднее 09 апреля 2025 года в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8-927-063-86-60.
Подробнее об акции – на сайте Voroshilovskiy-tc.ru.
Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис», ИНН 3445066682, erid: F7NfYUJCUneRHUHtMGTd
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