В Волгограде с двух пожарных смыли сажу и копоть пожаров





В Волгограде отправили на заслуженный отдых двух помощников начальников караулов 3 пожарно-спасательной части. Как сообщили V102.RU в пресс-службе главка МЧС, сегодня проводили на пенсию пожарных Федора Прямухина и Евгения Птицына.





Каждый из сотрудников отдали службе в пожарной охране более 20 лет. Церемония проводов стала зрелищной и трогательной.

По традиции МЧС России, уйти на пенсию можно только после определенного обряда, смыв с себя сажу и копоть пожаров. Сотрудников под гул сирен и аплодисментов омыли струей воды в завесе мелких брызг.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



