В Волгограде Международный женский день отметили цветочным забегом





8 марта в Волгограде в честь Международного женского дня состоялся цветочный забег. Как сообщает ИА «Высота 102», спортивное мероприятие прошло в ЦПКиО. Участие в нём приняли порядка 90 жителей регионального центра.

- В 10:00 у главной сцены стартовали забеги по нескольким возрастным категориям, самой маленькой участнице – 2 года. По традиции гости пришли на забег с тюльпанами, мимозами и орхидеями, некоторые проявили креатив и сделали цветочные оригами. Самые быстрые девушки и парни получили дизайнерские медали и другие подарки, - рассказали в пресс-службе парка.

Отметим, также все желающие могут сегодня в 18:00 поучаствовать в тематическом квизе «Ой, все». Организаторы обещают победителей интеллектуального марафона накормить птицей. Кроме программы, посвящённой Международному женскому дню, посетителей парка приглашают и на увлекательные мастер-классы.