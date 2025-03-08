Общество

В Волгограде Международный женский день отметили цветочным забегом

Общество 08.03.2025 12:14
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08.03.2025 12:14


8 марта в Волгограде в честь Международного женского дня состоялся цветочный забег. Как сообщает ИА «Высота 102», спортивное мероприятие прошло в ЦПКиО. Участие в нём приняли порядка 90 жителей регионального центра.

- В 10:00 у главной сцены стартовали забеги по нескольким возрастным категориям, самой маленькой участнице – 2 года. По традиции гости пришли на забег с тюльпанами, мимозами и орхидеями, некоторые проявили креатив и сделали цветочные оригами. Самые быстрые девушки и парни получили дизайнерские медали и другие подарки, - рассказали в пресс-службе парка.

Отметим, также все желающие могут сегодня в 18:00 поучаствовать в тематическом квизе «Ой, все». Организаторы обещают победителей интеллектуального марафона накормить птицей. Кроме программы, посвящённой Международному женскому дню, посетителей парка приглашают и на увлекательные мастер-классы.

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