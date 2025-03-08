В России чиновникам помогут купить квартиры за бюджетный счёт





8 марта в России вступает в силу постановление правительства, вводящее новые правила субсидирования приобретения чиновниками жилья с привлечением кредитных средств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», госслужащим компенсируют разницу между действующей на момент подписания ипотеки ставкой и установленным на уровне 12% «потолком».

Программа разработана в качестве эксперимента. С её помощью кабмин рассчитывают привлечь в госуправление новых специалистов, уменьшив дефицит кадров.

Впервые меры поддержки приобретения госслужащими жилплощади в правительстве ввели в 2024 году, однако сейчас принято решение усовершенствовать этот механизм.

- Участник программы может получить стоимость 33 кв. м жилья, рассчитанную по официальной цене «квадрата», которую утверждает Минстрой для каждого региона. Четверть выдадут сразу на первый взнос, остальное человек выплачивает на протяжении девяти лет. Кроме того, в течение максимум девяти лет заемщик будет получать частичную компенсацию процентов по ипотеке, - сообщают журналисты.

Отметим, по действующим условиям воспользоваться преференциями на приобретение новой жилплощади госслужащие могут до конца 2025 года.