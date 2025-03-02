Мороз на Прощеное воскресенье предрек грибной год в Волгоградской области

Если ночью перед Великим постом звёзды ярко горят — лето будет засушливым, а урожай — скудным.
Наблюдаем и за грачами. Птицы, прилетевшие ко 2 марта, сулили раннюю весну. Если птицы сидели на земле, а не на деревьях — ждали потепления.
Примечаем, что будет происходить 2 марта на реках. Если лёд начинал трескаться и таять, это был верный признак быстрой весны.
Утренний туман предвещал дождливое лето.
Когда сегодня будут сжигать чучело Масленицы, смотрим внимательно, куда пойдет дым. Если вверх – это к ясной погоде, а если его будет прибивать к земле – это к ненастью.
Фото V102.RU