Мороз на Прощеное воскресенье предрек грибной год в Волгоградской области





По погоде в Прощеное воскресенье, которое отмечают православные сегодня, 2 марта, можно судить о том, какой будет весна и лето. Смотрим на народные приметы и сравниваем их с погодой, которая наблюдается в Волгоградской области в последний день перед Великим постом. По погоде в Прощеное воскресенье, которое отмечают православные сегодня, 2 марта, можно судить о том, какой будет весна и лето. Смотрим на народные приметы и сравниваем их с погодой, которая наблюдается в Волгоградской области в последний день перед Великим постом.

Так, яркое солнце обещает раннюю и теплую весну. Осадки, наоборот, предупреждали о затяжной зиме. Южный ветер — это к скорому теплу, а северный – к холодам до середины весны. Мороз в Прощеное воскресенье обещал богатый грибной урожай. Напомним, в прошлом году из-за засухи с грибами в регионе было плохо.Если ночью перед Великим постом звёзды ярко горят — лето будет засушливым, а урожай — скудным.Наблюдаем и за грачами. Птицы, прилетевшие ко 2 марта, сулили раннюю весну. Если птицы сидели на земле, а не на деревьях — ждали потепления.Примечаем, что будет происходить 2 марта на реках. Если лёд начинал трескаться и таять, это был верный признак быстрой весны.Утренний туман предвещал дождливое лето.Когда сегодня будут сжигать чучело Масленицы, смотрим внимательно, куда пойдет дым. Если вверх – это к ясной погоде, а если его будет прибивать к земле – это к ненастью.