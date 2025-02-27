Волгоградский вуз попал в 16-й санкционный пакет ЕС

Общество 27.02.2025 07:18
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27.02.2025 07:18
Филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте в Волгограде, как и другие представительства РАНХиГС в России, попал под санкции в рамках 16-ого пакета, принятого Евросоюзом. Как сообщает ИА «Высота 102», в санкционный список академию включили за реализацию президентской программы «Время Героев».
В Волгоградском институте управления РАНХиГС не стали комментировать эту ситуацию, предложив сослаться на заявление ректора российской академии Алексея Комиссарова.
- Скажу честно, я горжусь тем, что «ВГ» доверили именно нам. Для меня и коллектива Академии – это особый проект. Сегодня в нем – наши самые передовые наработки, весь накопленный опыт, сотни, если не тысячи часов тяжелого труда. Не могу рассматривать эти санкции ника иначе, кроме как признание проделанной работы. Выражаю большую благодарность каждому, кто принял участие в подготовке и реализации программы «Время Героев», - сказал руководитель учреждения высшего образования.
Также Алексей Комиссаров заверил, что академия и дальше в полном объеме будет выполнять все свои обязательства перед нашими студентами, преподавателями и сотрудниками.
Напомним, президентская программа «Время Героев» для участников и ветеранов СВО стартовала в марте 2024 года по предложению Владимира Путина, озвученного во время оглашения послания Федеральному Собранию. Прошедшие обучение по этой программе могут стать государственными служащими, получив работу в органах власти. «ВГ» называют еще кузницей кадров для «формирования новой элиты».
Фото сайта Волгоградского института управления
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