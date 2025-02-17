Общество

В Волгоградской области простились с погибшим защитником Донбасса Сергеем Долговым

Общество 17.02.2025 17:45
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17.02.2025 17:45


В Волгоградской области сегодня, 17 февраля, в последний путь проводили участника специальной военной операции – 40-летнего Сергея Долгова. Как сообщил глава Кумылженского района Валерий Денисов, его земляк отправился на защиту Донбасса еще в 2016 году, а погиб в мае 2024 года. 

– С 2016 года Сергей Викторович добровольцем защищал Донбасс. В 2022 году стал участником специальной военной операции. В мае 2024 года погиб в ходе выполнения задач, – сообщил глава района. – Светлая память защитнику Отечества с честью выполнившему гражданский и воинский долг перед Родиной!

Похороны в станице прошли со всеми воинскими почестями на гражданском кладбище.

Фото: Валерий Денисов / t.me

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