В Мачешанском доме-интернате прошел кулинарный поединок по лепке пельменей

Мастер-классы и конкурс на лучшие пельмени прошли накануне в Мачешанском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Настоящий праздник вкуса, дружбы и заботы объединил участников вкусного соревнования, которыми стали благополучатели интерната.

Как замесить тесто, какой должен быть фарш, тонкости лепки и секретные ингредиенты самых ароматных пельменей — свои умения представили команды благополучателей. Активными участниками конкурса выступили специалисты компании ООО «Виво Маркет», оказывающие услуги питания в учреждении. Повара компании в роли наставников и жюри оценили внешний вид, вкус представленных блюд, а затем вручили заслуженные награды — грамоты за кулинарное мастерство.

— Забота о пожилых людях требует особого подхода и внимания. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в создание комфортных условий для жизни наших старших поколений, — отметил глава компании «Виво Маркет» Роман Ковалев.

— Мы искренне благодарим компанию «Виво Маркет» за профессионализм и внимательное отношение к нашим подопечным. Благодаря вам наши бабушки и дедушки получают качественное питание и имеют возможность участвовать в таких замечательных конкурсах, — подчеркнула директор Мачешанского дома-интерната Любовь Бобровская.

Все помещения интерната оборудованы с учетом особенностей пожилых людей и инвалидов, включая спальни для колясочников с изолированными выходами на улицу, отдельные комнаты для семейных пар и другие удобства. Сейчас в учреждении проживают 140 человек. В интернате есть современный пищеблок, прачечная, медицинские кабинеты, оснащенные новейшим оборудованием, домашний кинотеатр и библиотека с доступом к Интернету.

Отметим, для благополучателей подобные мероприятия — важная часть социальной реабилитации граждан, проживающих в стационарных учреждениях Волгоградской области. Вовлечение в творческий процесс, формирование навыков работы в команде помогают подопечным домов-интернатов развивать социальные навыки, улучшают качество жизни и являются профилактикой когнитивных нарушений.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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