На водные объекты в Волгоградской области выпустят дроны





В Волгоградской области за состоянием водных объектов будут следить с помощью дронов. С их помощью специалисты планируют предупреждать деградацию и истощение рек и озер, а также ЧС при прохождении паводка.

– Программа мероприятий по оценке экологического состояния рек и озер, предпаводковому обследованию, контролю за использованием водоохранных зон утверждена на специальной комиссии и рассчитана на 10 лет, – сообщили в администрации Волгоградской области.

В комплекс мероприятий включены экспедиционные выезды специалистов для отбора проб воды и оценки состояния дна, берегов, измерения глубин, выявления естественных и искусственных препятствий для свободного течения вод. Мониторить обстановку будут на постоянной основе с помощью космоснимков и аэрофотосъемки, автоматизированных постов и дронов.

– До 2030 года на реках, испытывающих наибольшую антропогенную нагрузку и представляющих угрозу во время паводка, а также на водных объектах Волго-Ахтубинской поймы планируется установить 55 автоматизированных гидрологических постов. В постоянном режиме станции будут измерять уровень и расход воды, скорость и направление течения и автоматически передавать информацию для анализа на единый информационный ресурс. А уже в 2025 году на вооружении экологов появятся два водных дрона, – уточняют в обладмине.