В Волгограде арестовали невъездного иностранца, обманом вернувшегося в Россию

Дзержинский районный суд Волгограда заключил под стражу 32-летнего гражданина Узбекистана, которого выдворили из России, но он сменил фамилию и вернулся несмотря на запрет. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, иностранный гражданин Мухаммаджон Ф. будет находиться в СИЗО до 8 апреля 2025 года.

Установлено, что еще в июне 2015 года иностранца привлекли к ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ. Ему был назначен штраф с выдворением за пределы страны. В августе 2016 года ГУ МВД России по Волгоградской области приняло решение о запрете въезда этому иностранцу на территорию России.

Однако мужчина, чтобы обойти этот запрет, в Узбекистане получил новый паспорт, сменив фамилию, имя и отечество. По этому новому документу он прибыл в Россию на поезде «Ташкент-Москва». Предъявив вышеуказанный паспорт, он прошел пограничный контроль, после чего проследовал по территории РФ по своему усмотрению.

По факту незаконного пересечения госграницы в отношении Мухаммаджона было возбуждено уголовное дело. Его объявили в розыск. 7 февраля иностранца задержали в Волгограде.

У него есть трое суток, чтобы обжаловать постановление суда.