Общество

Бойца с позывным «Тимоха» проводят в последний путь в Волгограде

Общество 28.01.2025 21:32
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28.01.2025 21:32


В Волгограде 29 января простятся с бойцом из отряда «Бессмертный Сталинград» Сергеем Тимофеевым, позывной «Тимоха». Об этом, как передает V102.RU, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

По его словам, Сергей вырос в Кировском районе Волгограда, где окончил школу. Отучившись в ПТУ №21, сейчас Волгоградский техникум кадровых ресурсов, получил профессию плотника-столяра. Служил в погранвойсках, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. 

- В отряде будут помнить нашего «Тимоху». Мы потеряли не только мужественного воина, настоящего боевого товарища, но и прекрасного друга. Его отзывчивость, его жизнелюбие никого не могли оставить равнодушным, - написал Гимбатов. 

Депутат выразил глубокие соболезнования родным и близким Сергея Тимофеева.

Его похоронят в 12:00 на новом Ворошиловском кладбище.

Фото: Андрея Гимбатова / t.me

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