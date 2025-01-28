Романтичным волгоградцам грозит штраф 15 тысяч за запуск небесных фонариков





Жителей Волгоградской области предупредили о штрафах за использование небесных фонариков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МЧС, данное развлечение может привести к серьезным последствиям.

По данным ведомства, наказание в виде штрафа предусмотрено Постановлением Правительства РФ.

За отправленный в небо горящий фонарик волгоградцам грозит штраф до 15 тысяч рублей. Должностные лица рискуют заплатить до 30 тысяч рублей, предприниматели – до 60 тысяч рублей, а юридические лица и вовсе могут распрощаться с 400 тысячами рублями.