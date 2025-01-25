Волгоградцев предупредили о новой преступной схеме - Mamont





В МВД России предупредили о распространении через Telegram вируса - Mamont. Как сообщает V102.RU, вирус является вредоносной троянской программой.

- Продолжается Telegram вредоносного программного обеспечения с расширением .apk. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих, - говорится в сообщении. - При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, СМС сообщения и фотографии из галереи.

Также, троян может автоматически пересылать данныt файлов всем контактам в мессенджере. Чаще всего злоумышленники направляют сообщения с приложенным файлом.

Когда жертва попадает на уловку, злоумышленники получают доступ к платежным средствам и персональным данным.