Волгоградцы поддержали запуск бесплатных шаттлов к ЦПКиО

Общество 22.01.2025 22:05
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22.01.2025 22:05
В Волгограде хотят запустить бесплатные шаттлы к ЦПКиО. Как рассказали ИА «Высота 102» в парке, почти 900 машиномест около популярной зоны отдыха в выходные дни заняты машинами жителей из близлежащих ЖК. В то же время за стадионом пустует другая, дальняя парковка, где могут разместиться 1600 машин. Проблему парковок подняли волгоградцы в соцсетях, а директор парка Андрей Еркин запустил на эту тему опрос в соцсетях.
Результаты не оказались неожиданными - горожане горячо поддержали эту идею.
Если она воплотится в жизнь, волгоградцы смогут быстро, бесплатно и безопасно добираться с дальней парковки до парка.Андрей Еркин предположил, что в качестве транспорта могут использоваться шаттл-поезда разной вместимости.
Фото: V102.RU (архив)
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